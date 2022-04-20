РФ предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО – Захарова

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Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно, проводились различные гибридные, под видом учений или тренингов, меры по фактическому втягиванию", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Москва сделала предупреждения публично и по двусторонним каналам.

"Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет", – отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям. По его словам, нейтральный статус Швеции и Финляндии на протяжении десятилетий обеспечивал высокий уровень безопасности этих стран и региона.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО России придется укрепить свои границы. По словам Медведева, из-за этого появится необходимость в усилении сухопутных и военно-морских сил, ПВО.

Медведев подчеркнул, что в этом случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речи идти уже не может – баланс должен быть восстановлен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



