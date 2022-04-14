Вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере – МИД РФ

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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, нейтральный статус Швеции и Финляндии на протяжении десятилетий обеспечивал высокий уровень безопасности этих стран и региона.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО России придется укрепить свои границы. По словам Медведева, из-за этого появится необходимость в усилении сухопутных и военно-морских сил, ПВО.

Медведев подчеркнул, что в этом случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речи идти уже не может – баланс должен быть восстановлен.

До этого Песков заявил, что Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о расширении поддержки Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



