РФ убеждена в агрессивном характере НАТО – Песков

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Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о расширении поддержки Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации.

"Любое расширение деятельности этого Альянса, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что объем оказываемой НАТО военной поддержки Украине не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами. По его словам, НАТО ответственен за предотвращение эскалации за пределы Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

