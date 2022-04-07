Нарышкин заявил, что НАТО стремится превратить Украину в подобие Афганистана

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Американские политтехнологи ставят перед НАТО задачу максимально затянуть конфликт на Украине, чтобы превратить его для России в подобие Афганистана, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Для этого используются самые подлые методы, вплоть до засылки на украинскую территорию вооруженных боевиков, перед которыми ставится задача организации и поддержки в стране так называемого партизанского, а на самом деле, террористического подполья", – говорится в его статье для журнала "Национальная оборона".

По словам Нарышкина, США и подавляющее большинство стран НАТО не готовы вступать в прямое вооруженное противостояние с Россией, предпочитая ограничиться оказанием Киеву моральной и материальной поддержки. При этом ожесточенность конфликта на Украине свидетельствует о том, что на кону стоит не только судьба киевского режима, но и политическое устройство всего мира, полагает он.

"Фактически на кону – архитектура всего мирового порядка. Предугадать ее конкретные очертания, исходя из нынешней ситуации, довольно трудно, но можно с уверенностью сказать: возврата к старому уже не будет", – уверен глава СВР.

Нарышкин подчеркнул, что успешное завершение спецоперации сделает невозможным превращение Украины в марионеточное русофобское государство, которое пытается сформировать собственную идентичность на базе отрицания и демонизации всего, что ее естественным образом связывает с Россией.

"Сколько ни скачи, от себя не ускачешь", – заключил Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставляемое Украине западными государствами оружие не сможет остановить Россию и помешать ей достичь поставленных целей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.