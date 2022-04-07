Столтенберг заявил о необходимости расследования убийств военнопленных РФ на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что убийства российских военнопленных должны быть расследованы. Он отметил, что Альянс поддерживает международное расследование.

"Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно быть рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы, но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте", – приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военными, которых удалось освободить из плена на Украине. Они рассказали, что им пришлось пережить за последние несколько дней.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В СК подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

