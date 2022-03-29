СК РФ возбудил дело о пытках и попытке убийства восьмерых пленных украинскими силовиками

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В СК подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с российскими пленными.

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что причастные к издевательствам обязаны понести ответственность за свои действия.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский 29 марта заявил, что украинская сторона пообещала принять жесткие меры в отношении бойцов ВСУ, пытавших пленных российских военнослужащих.