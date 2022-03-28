Песков прокомментировал видео с пытками российских солдат

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В Кремле видели кадры пыток военных России националистами на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, участвовавшие в пытках ответят за свои деяния.

"Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию. Они должны понести ответственность за свои действия", – цитирует Пескова RT.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с российскими пленными.

"На распространенном в Сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Ранее СК РФ возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. По информации следователей, 25–27 марта украинские военные произвели массированные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданских объектов в городах и населенных пунктах республик Донбасса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

