Российские военные за сутки сбили пять истребителей ВСУ

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Российская авиация и силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять истребителей и 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два – в районе Репки, еще два – в районе Городни", – заявил генерал.

Ранее Конашенков сообщил, что 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины. Среди них – два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов, а также 23 района сосредоточения украинской боевой техники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

