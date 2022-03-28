Вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ сопроводили армейские колонны – МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Боевые вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ сопроводили колонны российских вооруженных сил на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что вертолеты выполнили полет на малой высоте вдоль маршрута следования колонн российской техники к передовым позициям в Черниговской области.

В Минобороны уточнили, что ударные Ка-52 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ осуществили прикрытие подразделений материально-технического обеспечения. В составе колонны следовали танки, тяжелая инженерная техника, топливозаправщики, а также грузовики с продовольствием.

"Военная техника следует в плотном кольце боевого охранения. Разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун", – говорится в сообщении.

По словам командира одного из вертолетов, все боевые машины оснащены бортовыми комплексами с тепловыми ловушками, которые уводят в сторону ракеты противника.

Авиация ВКС РФ уничтожила 91 военный объект Украины. Среди них – два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.