Российские военные уничтожили 1 656 танков ВСУ – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
С начала проведения военной спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили 1 656 танков и 289 беспилотников противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1 656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета", – сказал он.
По словам Конашенкова, также российские военные уничтожили 1 503 единицы автомобильной техники ВСУ. Кроме того, ВС РФ ударом с моря уничтожили склад ракет к зенитным системам С-300 и зенитным комплексам "Бук" под Киевом.
"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее города Киев", – заявил генерал.
Также ударом с воздуха была уничтожена крупная база горючего в районе Львова, которая снабжала топливом формирования ВСУ на западе страны и под Киевом, и цеха Львовского радиоремонтного завода.
"На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков", – заключил Конашенков.
Ранее Минобороны сообщало, что авиация ВКС РФ за сутки уничтожила 91 военный объект Украины. Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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