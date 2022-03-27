В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Вооруженные силы Украины совершили минометный обстрел Донецка, в Петровском районе города разорвались девять снарядов калибром 120 миллиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"07:15 (совпадает с московским. – Прим. ред.) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 9 мин калибром 120 миллиметров", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские силовики выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой. Обстрел был зафиксирован в 06:50.

Ранее в Донецке погибла мирная жительница в результате обстрела со стороны ВСУ. Это произошло после прямого попадания боеприпаса в частный жилой дом на улице Даргомыжского в Петровском районе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.