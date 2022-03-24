Мирная жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Муравьев Николай

Мирная жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы в результате прямого попадания боеприпаса вооруженных формирований Украины в частный жилой дом по улице Даргомыжского, 22 в Петровском районе Донецка", – говорится в сообщении представительства.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие с начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР вывели из строя 255 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов и 1 564 танка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.