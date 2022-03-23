С начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 255 беспилотников – МО России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские военнослужащие с начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР вывели из строя 255 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов и 1 564 танка, сообщил ТАСС официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что также ВС РФ поразили 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов и 1 367 единиц специальной военной автотехники.

На данный момент, по словам Конашенкова, войска РФ продвинулись еще на 2 километра и ведут боевые действия на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка.

Ранее российские военные ударом высокоточного оружия с моря уничтожили большой склад оружия и украинской боевой техники под Ровно. Также ударные вертолеты РФ Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных рейдов поразили восемь танков, пять БМП и БТР, три дота, семь артиллерийских орудий и минометов, а также девять машин и тягачей противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

