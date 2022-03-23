Российские военные высокоточным оружием уничтожили арсенал ВСУ под Ровно

11:38
Фото: vk.com/mil
Российские военные ударом высокоточного оружия с моря уничтожили крупный склад вооружения и боевой техники ВСУ под Ровно, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран", – заявил Конашенков.
Также, по его словам, российские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных рейдов уничтожили восемь танков, пять БМП и БТР, три дота, семь артиллерийских орудий и минометов, а также девять автомобилей и тягачей противника.
"Ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них – две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У" в промышленной зоне на северной окраине Киева", – отметил Конашенков.
Также российская авиация поразила восемь ЗРК, десять командных пунктов, восемь артиллерийских орудий и три станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.
"Всего с начала проведения специальной операции уничтожены 184 самолета и вертолета украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1 558 танков и других боевых бронированных машин", – перечислил генерал.
Кроме того, российские военные уничтожили 156 РСЗО, 624 артиллерийских орудия и миномета, а также 1 354 единицы автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли авиаудар ракетами "Вихрь" по складу Вооруженных сил Украины. В Минобороны рассказали, что вооруженные вертолеты армейской авиации в ходе проведения спецоперации сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант, военные грузы, оказывают авиационную поддержку подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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