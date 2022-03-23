Минобороны РФ сообщило об уничтожении оружейного склада ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли авиаудар ракетами "Вихрь" по складу Вооруженных сил Украины.

В Минобороны рассказали, что вооруженные вертолеты армейской авиации в ходе проведения спецоперации сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант, военные грузы, оказывают авиационную поддержку подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Видео: Минобороны России

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточными ударами поразили военные объекты Украины. Было применено оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск.

Первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что силы ДНР смогли наполовину освободить Мариуполь. По его словам, большая часть освобожденных территорий находится в левобережной части города. При этом обстановка в городе остается напряженной. Безсонов рассказал, что силы ДНР сжимают кольцо вокруг националистических батальонов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

