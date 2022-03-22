Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

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На кадрах представлена съемка с разведывательно-ударного беспилотника Вооруженных сил РФ, барражирующего над лесистой местностью. Среди деревьев видны несколько украинских буксируемых гаубиц калибра 152 миллиметра. Поблизости также расположены грузовые машины с боеприпасами.
Кроме того, в ролике показан огневой налет со стороны российской РСЗО. На кадрах видно, как позиция украинской батареи покрывается многочисленными взрывами от реактивных снарядов.
В Минобороны отметили, что огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесен удар.
Ранее первый замглавы Мининформации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что силы ДНР смогли наполовину освободить Мариуполь. По его словам, большая часть освобожденных территорий находится в левобережной части города. При этом обстановка в городе остается напряженной. Безсонов рассказал, что силы ДНР сжимают кольцо вокруг националистических батальонов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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