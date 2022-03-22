Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи войск Украины огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

На кадрах представлена съемка с разведывательно-ударного беспилотника Вооруженных сил РФ, барражирующего над лесистой местностью. Среди деревьев видны несколько украинских буксируемых гаубиц калибра 152 миллиметра. Поблизости также расположены грузовые машины с боеприпасами.

Кроме того, в ролике показан огневой налет со стороны российской РСЗО. На кадрах видно, как позиция украинской батареи покрывается многочисленными взрывами от реактивных снарядов.

В Минобороны отметили, что огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесен удар.

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