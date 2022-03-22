ВС России уничтожили 230 беспилотников с начала спецоперации на Украине – МО РФ

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С начала проведения спецоперации на Украине Вооруженные силы России уничтожили 230 военных беспилотных летательных аппаратов и 181 зенитный ракетный комплекс ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"[Уничтожены] 1 528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 312 единиц специальной военной автомобильной техники", – сообщил он.

Ранее Конашенков рассказал, что высокоточный удар по торговому центру в Киеве уничтожил батарею реактивных систем залпового огня и базу хранения боеприпасов, которую там устроили украинские военные. По его словам, координаты позиции систем и расположение склада с реактивными боеприпасами российская разведка подтвердила по нескольким каналам.

До этого российские военные нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников и националистов в Ровенской области Украины. В результате высокоточного удара были уничтожены больше 80 наемников и бойцов украинских нацбатальонов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

