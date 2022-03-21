Москалькова подтвердила обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире RT.

"Первый обмен состоялся – девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать со списками, карточками, процедурами", – сказала Москалькова.

Омбудсмен подтвердила, что российских пленных обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Она подчеркнула, что точное количество украинцев, находящихся в плену у России, сможет назвать только министерство обороны РФ, однако их гораздо больше, чем 500 заполненных и переданных Красному Кресту карточек о пленных.

Ранее уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай рассказал, что украинские военнослужащие с острова Змеиный содержатся согласно условиям, указанным в Женевской конвенции. Они обеспечены едой, средствами гигиены, чистыми простынями и одеялами, а также имеют возможность связаться с родными и смотреть телевизор.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

