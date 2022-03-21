ВС РФ уничтожили центр подготовки наемников и националистов в Ровенской области Украины

11:04
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников и националистов в Ровенской области Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области", – сказал Конашенков.
По его словам, в результате высокоточного удара было уничтожено больше 80 наемников и бойцов украинских нацбатальонов.
Конашенков также отметил, что за ночь ВКС РФ поразили 44 военных объекта Вооруженных сил Украины. В их числе – четыре командных пункта, четыре склада с вооружениями и боеприпасами, а также 23 места скопления боевой техники и другие объекты. Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 1 506 единиц бронетехники ВСУ, 1 284 военных автомобиля, 216 беспилотников и 594 артиллерийских орудия.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешном уклонении российского вертолета Ми-24 от ракеты выпушенной из американского ПЗРК Stinger украинскими военными. Снаряд взорвался вблизи хвостовой балки вертолета, однако экипаж боевой машины смог продолжить полет. После этого группа ударных вертолетов ВС РФ провела операцию по устранению огневых позиций украинских военных.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны опубликовало кадры бронетехники и оружия ВСУ, захваченных военными РФ
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