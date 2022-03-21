Российские десантники вытеснили националистов из пригорода Киева

Видео: министерство обороны России

Воздушно-десантные войска России вытеснили из пригорода Киева батальоны националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что националисты во время отступления бросили бронетехнику, оружие и боеприпасы. Их передадут военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные близки к завершению разгрома украинского нацбатальона "Донбасс". 20 марта ВС РФ продвинулись вглубь территории Украины на 12 километров, выйдя на рубеж поселка Никольское и вместе с силами ДНР заблокировав населенный пункт Сладкое.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

