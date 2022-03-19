ВС РФ прорвали оборону батальона "Айдар" и уничтожили около 30 боевиков

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Подразделения Вооруженных сил России прорвали оборону батальона "Айдар" и уничтожили около 30 боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные продвинулись на 5 километров и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка.

"Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости", – сказал Конашенков.

В настоящее время, отметили в министерстве, ведется бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. При этом группировка народной милиции ДНР взяла под контроль населенный пункт Тарамчук, а группировка ЛНР вышла к северной окраине города Лисичанск, где уничтожает отступивших из города Рубежное националистов.

Ранее Конашенков рассказал, что боевики батальона "Азов" планируют террористическую атаку во Львове против объектов диппредставительства США и других западных стран для давления на НАТО. По его словам, об этом ВС РФ стало известно от сдавшегося в плен сотрудника главного управления СБУ, который курировал Луганскую и Донецкую области.

