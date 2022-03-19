В МО РФ заявили, что за сутки авиация России уничтожила 59 украинских объектов

20:57
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
За сутки российская авиация уничтожила 59 украинских военных объектов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники", – сказал Конашенков.
Он также рассказал, что беспилотник "Форпост-РУ" уничтожил один радиолокатор наведения зенитного комплекса в районе Выползова. Российские ПВО также сбили пять украинских беспилотников.
В общей сложности же с начала операции было уничтожено 1 443 танка и других бронированных машин, 201 беспилотник, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 миномета и 1 248 единиц военной автомобильной техники.
Ранее Конашенков рассказал, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" Вооруженных сил РФ уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области. Он уточнил, что было уничтожено около 200 БПЛА и свыше 1,4 тысячи танков и других бронемашин с начала проведения спецоперации на Украине.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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