Минобороны сообщило об уничтожении "Кинжалом" подземного склада боеприпасов ВСУ

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" Вооруженных сил РФ уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", – рассказал Конашенков.

Он уточнил, что было уничтожено около 200 БПЛА и свыше 1,4 тысячи танков и других бронемашин с начала проведения спецоперации на Украине.

Ранее Конашенков рассказал, что сотрудники СБУ готовят провокацию с подрывом больницы в Днепропетровске. Подрыв заминированного здания будет осуществлен во время пролета российского самолета. При этом Конашенков подчеркнул, что у военных РФ нет боевых задач по поражению этой больницы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

