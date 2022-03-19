За сутки в ДНР погибли 4 мирных жителя, еще 26 получили ранения – Басурин

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

За сутки в ДНР погибли четыре мирных жителя, а еще 26 получили ранения. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала Россия 1.

Он также рассказал, что в Донецкой народной республике разрушено свыше 40 домов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" Вооруженных сил РФ уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области.

Он уточнил, что было уничтожено около 200 БПЛА и свыше 1,4 тысячи танков и других бронемашин с начала проведения спецоперации на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

