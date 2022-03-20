Российские военные близки к разгрому нацбатальона "Донбасс" – МО РФ

20 марта, 21:10
Фото: AP Photo/Andrew Marienko
Российские военные близки к завершению разгрома украинского нацбатальона "Донбасс". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром националистического батальона "Донбасс", – сказал он.
По его словам, 20 марта российские войска продвинулись вглубь территории Украины на 12 километров, выйдя на рубеж поселка Никольское и вместе с силами ДНР заблокировав населенный пункт Сладкое. В это время было уничтожено до 60 боевиков, а также два танка и шесть артиллерийских орудий.
ВКС РФ между тем за день поразили 89 объектов ВСУ. Всего с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР уничтожено 1483 единицы украинской бронетехники, 214 беспилотных летательных аппаратов, 1279 военных автомобилей и другая техника.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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