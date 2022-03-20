Минобороны показало видео применения Су-35 в операции на Украине

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России впервые показало кадры ночных полетов истребителей Су-35 в ходе специальной операции на Украине. Видео появилось на сайте ведомства.

На них видна подготовка к подъему Су-35 в воздух, а также съемки на высоте, сделанные прямо в кабине пилота.

Во время выполнения полетных заданий летчики-истребители ВКС РФ обнаружили и перехватили воздушные цели. В частности, они уничтожили средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили стоянку с украинскими самолетами на авиазаводе Львова. По его словам, также были уничтожены склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска. Кроме того, войска РФ сбили один украинский беспилотник.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.