Теннисист Джокович побил рекорд Надаля и сыграет с Медведевым в полуфинале турнира

Фото: ТАСС/EPA/JESSICA LEE

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Игра завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Джоковича, который был посеян на турнире под шестым номером. Зверев имел первый номер посева.

В полуфинале серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым, посеянным под третьим номером.

Джокович продлил серию побед на турнире в Пекине до 32 матчей. Ранее он шесть раз участвовал в этих соревнованиях и каждый раз становился победителем – в 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах.

Джокович превзошел рекорд Рафаэля Надаля по продолжительности победной серии на одном турнире, которая отсчитывается с момента дебюта на нем. Испанец не знал поражений на протяжении 31 игры на Открытом чемпионате Франции.

Ранее Медведев стал победителем турнира ATP в китайском Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, который имел на турнире первый номер посева. Рублев был посеян под вторым номером.