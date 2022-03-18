ВС РФ уничтожили стоянку с самолетами на авиазаводе Львова

18 марта, 20:34
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили стоянку с украинскими самолетами на авиазаводе Львова. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, также были уничтожены склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска. Кроме того, войска РФ сбили один украинский беспилотник.
Конашенков добавил, что российские самолеты, вертолеты и беспилотники поразили за сутки 54 военных объекта Украины.
"Среди них – три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники", – сказал официальный представитель Минобороны.
В общей сложности с начала проведения специальной операции ВС РФ уничтожили 184 беспилотника, 1 412 танков и другие бронированные машины. Помимо этого, были уничтожены 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и 1 211 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Конашенков рассказал, что сотрудники СБУ готовят провокацию с подрывом больницы в Днепропетровске. Подрыв заминированного здания будет осуществлен во время пролета российского самолета. При этом Конашенков подчеркнул, что у военных РФ нет боевых задач по поражению этой больницы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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