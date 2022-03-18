РФ предупредила международное сообщество о вероятных преступлениях в Мариуполе

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Россия предупредила ООН, ОБСЕ и Международные комитеты Красного Креста о возможных преступлениях с тяжелыми последствиями для мирных граждан в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, возможные преступления впоследствии могут списать на удары Вооруженных сил России.

Мизинцев рассказал, что Киев призывает блокированных в Мариуполе боевиков пожертвовать собой для победы. Якобы после этого им присвоят статус "мучеников Мариуполя".

"При этом обязательно оговаривается, что для выполнения этой великой миссии у националистов есть более 200 000 человек мирного населения, которых они могут использовать в кавычках по полной в качестве живого щита. Данная позиция согласована с руководством Украины. Это точная цитата ряда радиоперехвата", – добавил генерал.

Мизицнев отметил, что Россия официально сообщила Киеву, что готова открыть гуманитарные коридоры для националистов в любом направлении, чтобы спасти город. При этом военные гарантировали сохранить жизнь тем, кто сложил бы оружие. Однако в ответ Россия получила отказ.

Мизинцев отметил, что в Чернигове боевики отбирают у местных жителей еду, в Запорожье националисты раздают жителям коктейли Молотова и призывают забрасывать ими российских военных.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили стоянку с украинскими самолетами на авиазаводе Львова. По его словам, также были уничтожены склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска. Кроме того, войска РФ сбили один украинский беспилотник.

