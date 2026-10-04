Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Авиагавани принимали и выпускали самолеты по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.

Ранее Сергей Собянин сообщил о 14 сбитых БПЛА на подлете к столице. В воскресенье, 4 октября, средства ПВО нейтрализовали сначала девять вражеских дронов, а затем еще пять.