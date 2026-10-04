Временные отклонения возможны в работе сервисов МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В работе отдельных сервисов Московской электронной школы (МЭШ) могут наблюдаться временные отклонения. Об этом сообщили в столичном департаменте образования.

Специалисты уже приступили к устранению неполадок, в ближайшее время все сервисы заработают в полном объеме.

В департаменте также уточнили, что домашние задания, которые ученики не смогли выполнить или отправить из-за временных сбоев, не будут считаться невыполненными и не повлияют на оценки.

Ранее сбой зафиксировали в работе чат-бота Claude AI от компании Anthropic. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Также на неполадки пожаловались пользователи ФРГ и США.