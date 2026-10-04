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04 октября, 20:40

Политика

Путин поздравил музыкальную школу имени Гнесиных с 80-летним юбилеем

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил коллектив, учащихся и выпускников Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за минувшие годы школа прошла большой созидательный путь и стала неотъемлемой частью системы подготовки профессиональных музыкантов, заложенной сестрами Гнесиными.

"Вы по праву гордитесь богатой историей своей альма-матер, блистательной плеядой ее выпускников, среди которых победители престижных международных конкурсов и преподаватели профильных учебных заведений, солисты симфонических и камерных оркестров, руководители музыкальных фестивалей и форумов", – говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что в настоящее время, как и десятилетия назад, школа остается центром притяжения для юных дарований из разных регионов России и зарубежных государств.

По его словам, там бережно хранятся и приумножаются сложившиеся традиции, внедряются передовые образовательные методики и технологии, воплощаются в жизнь яркие творческие и просветительские проекты.

Президент пожелал коллективу, ученикам и выпускникам колледжа новых успехов и всего самого доброго.

Ранее Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя, который традиционно отмечается 5 октября. Глава государства пожелал им успехов и благополучия.

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