ВС России уничтожили более 100 военных и иностранных наемников под Житомиром

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ВКС России нанесли высокоточный ракетный удар по центру подготовки украинских Сил специальной операции под Житомиром, где базировались иностранные наемники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожены свыше 100 военнослужащих и и иностранных наемников.

Помимо этого, ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибров" ликвидировали крупную военную топливную базу ВСУ в Николаевской области.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что боевики батальона "Азов" планируют террористическую атаку во Львове против объектов диппредставительства США и других западных стран для давления на НАТО. По его словам, об этом ВС РФ стало известно от сдавшегося в плен сотрудника главного управления СБУ, который курировал Луганскую и Донецкую области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



