МО РФ запустило проект о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ

министерство обороны России запустило историко-познавательный мультимедийный проект "Архивы помнят все...Преступления украинских националистов забвению не подлежат".

В разделе опубликованы документы, свидетельствующие о преступлениях украинских нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В представленных докладах содержатся свидетельства об издевательствах, грабежах и массовых убийствах.

В одном из рукописных актов засвидетельствован факт расстрела украинскими националистами более сотни жителей села Нова-Брикуля в Тарнопольской области.

"Публикация документов <...> направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ открыло электронный раздел "Братская слава и мужество. К 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистской оккупации". Материалы представляют собой рассекреченные документы, связанные со взятием столицы Первой Словацкой республики.