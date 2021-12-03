Минобороны рассекретило архивные материалы о Битве под Москвой

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Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной армии под Москвой зимой 1941 года. Материалы опубликованы в новом мультимедийном разделе "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается", появившемся на сайте ведомства.
Крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта под командованием генерала армии Георгия Жукова началось 5 декабря 1941 года. В ходе операции немецко-фашистские захватчики были отброшены на сотни километров от столицы. Некоторые документы того периода были засекречены до недавнего времени.
В новом разделе впервые опубликована оперативная карта Генштаба Красной армии с замыслом контрнаступления, а также журналы боевых действий соединений фронта, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий и наградные материалы.
Увидели свет и документы, раскрывающие детали планов советского командования по созданию инженерных укреплений и препятствий, которые не допустили бы захвата Москвы немцами с севера. Речь идет о создании искусственной водной преграды в Дмитровском районе.
Впервые опубликованы и инструкции по инженерному оборудованию подмосковных населенных пунктов и обустройству в них заграждений. В материалах подробно описаны правила установки знаменитых московских противотанковых "ежей".
В статье "Год разгрома немцев под Москвой", до недавнего времени носившей гриф секретности, детально рассказывается о строительстве оборонительных сооружений на подступах к столице.
В журнале боевых действий Западного фронта подробно описана обстановка под Москвой на всех направлениях, наблюдавшаяся с 28 ноября по 5 декабря 1941 года. В этот период особо ожесточенные бои велись на правом крыле фронта. В ноябре гитлеровцев сдерживали 30-я и 16-я армии. А в дальнейшем их усилили 1-й ударной и 20-й армиями.
В Минобороны отметили, что публикация документов из фондов Центрального архива ведомства направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ рассекретила документы, в которых была информация о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны. Публикация материалов была приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса – Международного военного трибунала для Дальнего Востока над основными военными преступниками Японии.
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