ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР

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Федеральная служба безопасности РФ рассекретила документы, в которых была информация о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Публикация этих материалов приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса – Международного военного трибунала для Дальнего Востока над основными военными преступниками Японии. Он проходил с 3 мая 1946 по 12 ноября 1948 года, был более продолжительным, чем Нюрнбергский (1945–1946).

Ведомством были представлены протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников, которые сообщили о планах Японии начать войну. Уточняется, что эти материалы входят в состав "Особой папки" (высшая степень секретности документов, подлежащих архивации) контрразведки Смерш, хранящейся в Центральном архиве на Лубянке.

Контрразведке Смерш еще во время боевых действий против Японии в августе 1945 года удалось арестовать экс-заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Киедзи Томинагу, бывшего начальника штаба Квантунской армии и начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации "Кио-Ва-Кай" генерал-лейтенанта Мицухару Миякэ, а также других руководителей.

В ходе дачи показаний они сообщили, что в первый год войны, по сговору с правительством Германии, японцы сделали оперативнее подготовку к военным действиям, и с этой целью японский Генштаб, подобно плану "Барбаросса", создал свою схему нападения на СССР, писал начальник ГУ контрразведки генерал-полковник Виктор Абакумов в докладной записке советскому правительству 13 февраля 1946 года.

Кроме того, из обнародованных материалов следует, что со стороны Японии планировалось проведение широкомасштабного террора и диверсий, включая бактериологическую.

Тогда предлагалось внести всех шестерых высокопоставленных лиц в список японских военных преступников, которые подлежали бы суду Международного военного трибунала в Токио, однако власти эту инициативу не одобрили. В результате каждый из преступников проходил по отдельному делу, расследованием которых занимались органы госбезопасности СССР.

Ранее Крымское управление ФСБ в рамках проекта "Без срока давности" рассекретило документы из архива об уничтожении нацистами больных детей на Северном Кавказе. По данным материалов, фашисты убили 47 лечившихся там еврейских детей. Сообщается, что их погрузили в герметично закупоренный автомобиль и отравили газом. Позже тела детей были сброшены в Тебердинское ущелье.