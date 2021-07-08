Опубликованы архивные документы о готовящихся ударах Англии и Франции по СССР

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Англия и Франция активно готовились к совместному удару по СССР в 1939–1940 годы. Об этом говорят документы, впервые показанные в ходе выставки "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941", сообщает РИА Новости.
Согласно архивам, целью англичан и французов были бакинские нефтепромыслы. Для этого они собирали многотысячные войска на Ближнем Востоке. Париж также хотел использовать возможности российских эмигрантов среди видных кавказских горцев для диверсий в советском Закавказье.
Экспозиция открылась в Выставочном зале федеральных архивов в Москве 7 июля. На ней представлены исторические документы, которые находились на хранении в российских федеральных архивах, в белорусских государственных архивах, а также в ведомственных архивах МИД, Минобороны и Службы внешней разведки России.
Ранее в Москве показали уникальные документы Генерального штаба Красной армии времен весны 1941 года, опровергающие мифы о планах СССР напасть на гитлеровскую Германию. Материалы доказывают, что Советский Союз готовился отвечать на вторжение вермахта.
В числе представленных документов – "Схема развертывания стратегических сил СССР" и "Схема соотношения сил" (приложение к докладной записке наркома обороны СССР Семена Тимошенко и начальника Генштаба Красной армии Георгия Жукова Иосифу Сталину с соображениями по плану стратегического развертывания войск на случай войны с Германией и ее союзниками от 15 мая 1941 года).
Научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов второй документ назвал уникальным. Он подчеркнул, что документ показывает, что в Генштабе СССР за пять недель до объявления войны предвидели, какими будут основные удары гитлеровцев. Также было очевидно, что занявшая сторону нацистов Финляндия ударит в направлении Ленинграда.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: