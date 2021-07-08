Опубликованы архивные документы о готовящихся ударах Англии и Франции по СССР

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Англия и Франция активно готовились к совместному удару по СССР в 1939–1940 годы. Об этом говорят документы, впервые показанные в ходе выставки "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941", сообщает РИА Новости.

Согласно архивам, целью англичан и французов были бакинские нефтепромыслы. Для этого они собирали многотысячные войска на Ближнем Востоке. Париж также хотел использовать возможности российских эмигрантов среди видных кавказских горцев для диверсий в советском Закавказье.

Экспозиция открылась в Выставочном зале федеральных архивов в Москве 7 июля. На ней представлены исторические документы, которые находились на хранении в российских федеральных архивах, в белорусских государственных архивах, а также в ведомственных архивах МИД, Минобороны и Службы внешней разведки России.

Ранее в Москве показали уникальные документы Генерального штаба Красной армии времен весны 1941 года, опровергающие мифы о планах СССР напасть на гитлеровскую Германию. Материалы доказывают, что Советский Союз готовился отвечать на вторжение вермахта.

В числе представленных документов – "Схема развертывания стратегических сил СССР" и "Схема соотношения сил" (приложение к докладной записке наркома обороны СССР Семена Тимошенко и начальника Генштаба Красной армии Георгия Жукова Иосифу Сталину с соображениями по плану стратегического развертывания войск на случай войны с Германией и ее союзниками от 15 мая 1941 года).

Научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов второй документ назвал уникальным. Он подчеркнул, что документ показывает, что в Генштабе СССР за пять недель до объявления войны предвидели, какими будут основные удары гитлеровцев. Также было очевидно, что занявшая сторону нацистов Финляндия ударит в направлении Ленинграда.