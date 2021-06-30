В Москве показали документы, опровергающие популярный миф о войне

Фото: ТАСС/Лоскутов Сергей

Уникальные документы Генерального штаба Красной армии времен весны 1941 года, опровергающие мифы о планах СССР напасть на гитлеровскую Германию, впервые представили в Москве на собрании Российского исторического общества. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что материалы доказывают, что Советский Союз готовился отвечать на вторжение вермахта.

В числе представленных документов – "Схема развертывания стратегических сил СССР" и "Схема соотношения сил" (приложение к докладной записке наркома обороны СССР Семена Тимошенко и начальника Генштаба Красной армии Георгия Жукова Иосифу Сталину с соображениями по плану стратегического развертывания войск на случай войны с Германией и ее союзниками от 15 мая 1941 года).

Научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов второй документ назвал уникальным. Он подчеркнул, что документ показывает, что в Генштабе СССР за пять недель до объявления войны предвидели, какими будут основные удары гитлеровцев. Также было очевидно, что занявшая сторону нацистов Финляндия ударит в направлении Ленинграда.

"Если вы сравните "Схему соотношения сил" с картой плана "Барбаросса", вы увидите, что они очень близки. Это говорит о том, что профессиональный уровень нашего Генерального штаба был очень высокий, его высшие офицеры правильно осознавали обстановку и работали качественно", – подчеркнул Кудряшов.

Он также пояснил, что основной смысл "Схемы развертывания стратегических сил СССР" – как противодействовать неприятелю, если война уже началась, и как в таком случае должна действовать Красная армия.

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