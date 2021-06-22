Опубликована архивная запись стихотворения Тарковского в годовщину начала ВОВ

RT опубликовал редкую архивную запись стихотворения "Суббота, 21 июня" Арсения Тарковского, на которой автор читает его сам.
Голос поэта наложили на хронику 1941 года, которую отреставрировали с помощью нейросетей.
На кадрах показаны воины Ленинградской армии народного ополчения, созданной жителями города для его защиты. Уникальную съемку сделали прямо перед отправкой ополченцев на фронт.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.
В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события.
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