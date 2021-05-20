Путин заявил об участившихся попытках оболгать историю ВОВ

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Историю Великой Отечественной войны все чаще пытаются оболгать и извратить, причина этого одна – сдерживание России. Такое заявление сделал Владимир Путин.

"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие. Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы", – цитирует президента РИА Новости.

Причины он объяснил попытками сдержать развитие страны. Глава государства отметил, что подобное происходило всегда и при любом политическом строе. И чем сильнее и самостоятельнее в отстаивании собственных интересов Россия становилась, тем существеннее оказывались попытки ее ослабить.

Ранее Владимир Путин дал рекомендации Госдуме подготовить к рассмотрению законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. В начале мая законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты.

