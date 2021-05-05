В Госдуму внесли законопроект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение запрета на публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.
Документом предлагается внести поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов", указав в нем прямой запрет на отождествление действий и решений руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями и решениями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и ее союзников.
В законопроекте отмечается, что действия Третьего рейха квалифицируются в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Кроме того, законодатели предлагают ввести наказание за отрицание решающей роли советского народа в победе над нацизмом и освобождении европейских стран.
Ранее Владимир Путин дал рекомендации Госдуме подготовить к рассмотрению законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Также Госдума приняла пакет законов с поправками в УК и КоАП, ужесточающими наказание за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства.
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