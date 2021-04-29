Минпросвещения проверит школьные программы по истории на полноту сведений о ВОВ

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Минпросвещения проведет анализ школьных программ по истории на предмет полноты содержащейся в них информации о Великой Отечественной войне после выявления пособия, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы решили провести анализ программ, по которым работают в школах, в том числе по истории", – сказал Кравцов.

21 апреля во время выступления с посланием Федеральному собранию президент заявил, что некоторые школьные учебники написаны "будто не про нас" и не содержат данные о значимых событиях Великой Отечественной войны, в том числе о Сталинградской битве.

Сообщалось, что Минпросвещения проверило учебную литературу, которую используют в образовательном процессе. Специалисты уделили внимание предмету "История", включая вопросы содержания информации о Великой Отечественной войне.

Также Кравцов заявил о намерении заменить учебники по истории в колледжах, поскольку в этих пособиях слабо отражены события Сталинградской битвы.