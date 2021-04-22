Песков пообещал выяснить, какой учебник истории Путин критиковал в послании

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о своем намерении выяснить, какие школьные учебники вызывают удивление у Владимира Путина. Речь идет о пособиях, в которых нет информации о ключевых событиях российской истории.

"Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике он говорил", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

21 апреля во время выступления с посланием Федеральному собранию президент заявил, что некоторые школьные учебники написаны "будто не про нас" и не содержат данные о значимых событиях Великой Отечественной войны. В частности, о Сталинградской битве.

Путин подчеркнул, что судьбы и победы предков и великих современников, а также их любовь к Родине должны служить ориентиром для молодых людей.

