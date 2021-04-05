Путин подписал законы о лишении свободы до 5 лет за оскорбление ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие также лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до пяти миллионов рублей за публичное оскорбление ветеранов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В КоАП будет предусмотрена ответственность для юридических лиц за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором.
Помимо этого, вводится наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны, в том числе через СМИ и интернет.
В обоих случаях грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 400 тысяч до миллиона рублей за распространение неуважительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России, публичное осквернение символов воинской славы России.
В Уголовном кодексе вводится ответственность за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, связанным с защитой страны памятным датам, оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.
За такое преступление предусмотрен штраф в размере до 3 миллионов рублей. Нарушителей могут направить на принудительные работы сроком до 360 часов и лишить права занимать определенные должности или выполнять определенную деятельность на срок до трех лет.
Если преступление совершила группа лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, штраф составит от 2 до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы – до 5 лет. До 5 лет увеличивается и срок принудительных работ и срок лишения права занимать ряд должностей.
Помимо этого, в УК внесли поправку о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.
Если такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет или с искусственным созданием доказательств обвинения, использованием служебного положения, то сумма штрафа составит от 2 до 5 миллионов рублей, а максимальный срок лишения свободы – до пяти лет с дисквалификацией по ряду должностей на такой же срок.
Ранее законы с санкциями за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов в Сети одобрили в Госдуме. Автором инициатив выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Позже законы приняли в Совете Федерации.
Наказание за оскорбление ветеранов хотят ужесточить
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