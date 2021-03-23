В Московском доме Чешира прошла встреча с ветеранами боевых действий

Фото: vk.com/id565575045
Встреча с ветеранами боевых действий состоялась в региональной общественной организации "Московский дом Чешира". Как заявил директор МДЧ Михаил Яшин, с 1993 года в гуманитарной организации прошли реабилитацию свыше двух тысяч человек.
"Многие из них получили не только медицинскую помощь в лучших клиниках столицы, но и практически вернулись к жизни, получив возможность учиться и работать", – уточнил Яшин.
По словам первого замсекретаря ОП РФ, Героя России Вячеслава Бочарова, по итогам анализа опыта МДЧ в Общественной палате разработают предложения с целью улучшения положения ветеранов боевых действий.
"Здесь наряду с государством важную роль могут и должны играть общественные ветеранские организации", – обратил внимание глава "Мегапира" Александр Каньшин.
РГО "Общество инвалидов войны в Афганистане Московский дом Чешира" начала работать в 1993 году как учреждение, выполняющее социальный заказ российского общества по реабилитации бывших военнослужащих. Там могут получить помощь инвалиды войны в Афганистане.
Все услуги инвалидам оказываются бесплатно.
Ранее сообщалось, что более двух тысяч москвичей приняли участие в дистанционной реабилитации инвалидов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: