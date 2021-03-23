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Общество

23 марта, 19:05

В Московском доме Чешира прошла встреча с ветеранами боевых действий

общество

Фото: vk.com/id565575045

Встреча с ветеранами боевых действий состоялась в региональной общественной организации "Московский дом Чешира". Как заявил директор МДЧ Михаил Яшин, с 1993 года в гуманитарной организации прошли реабилитацию свыше двух тысяч человек.

"Многие из них получили не только медицинскую помощь в лучших клиниках столицы, но и практически вернулись к жизни, получив возможность учиться и работать", – уточнил Яшин.

По словам первого замсекретаря ОП РФ, Героя России Вячеслава Бочарова, по итогам анализа опыта МДЧ в Общественной палате разработают предложения с целью улучшения положения ветеранов боевых действий.

"Здесь наряду с государством важную роль могут и должны играть общественные ветеранские организации", – обратил внимание глава "Мегапира" Александр Каньшин.

РГО "Общество инвалидов войны в Афганистане Московский дом Чешира" начала работать в 1993 году как учреждение, выполняющее социальный заказ российского общества по реабилитации бывших военнослужащих. Там могут получить помощь инвалиды войны в Афганистане.

Все услуги инвалидам оказываются бесплатно.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч москвичей приняли участие в дистанционной реабилитации инвалидов.

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