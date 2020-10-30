Более 2 тыс москвичей приняли участие в дистанционной реабилитации инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 2 тысяч москвичей стали участниками проекта онлайн-поддержки семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в городе возник запрос на проведение реабилитационных занятий во время весенней самоизоляции. Город в сотрудничестве с НКО запустил проект дистанционной работы.
"Мы осознаем, что сегодня нам необходимо поддерживать и развивать такие проекты и инициативы, благодаря которым, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, город продолжает сохранить высокий соответствующий уровень реабилитации", – отметила представитель мэрии.
Мастер-классы и семинары проводятся в рамках проекта "Онлайн-поддержка и сопровождение семей с детьми-инвалидами" на портале "Я дома". Их разработали в ходе совместной деятельности департамента труда, центра "Наш солнечный мир", Московской городской ассоциации детей-инвалидов и Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов.
Как уточнила Ракова, в апреле – мае проектом воспользовались 700 человек, а нынешней осенью – уже 1,4 тысячи.
Правительство РФ ранее приняло решение продлить до 1 марта 2021 года временный порядок дистанционного подтверждения инвалидности.
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