Москвичам рассказали об инклюзивном волонтерстве

Фото: vk.com/mosvolonter

В Москве с начала 2020 года порядка 200 волонтеров приняли участие в 10 инклюзивных мероприятиях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, добровольцы помогали на Кубке мира по всемирному параолимпийскому горнолыжному спорту, Международном многожанровом фестивале-конкурсе "Редкий фестиваль", волонтерском выезде в Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой в рамках программы форума "Добро в сердце России" и других.

Взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) волонтеров обучают на образовательном курсе "Включайся!", который разработал ресурсный центр "Мосволонтер". Участникам рассказывают об этике поведения с данной категорией граждан.

Для инклюзивных волонтеров регулярно проводятся тренинги. Так, один из них "Инклюзивный гид" состоялся в сентябре на базе Еврейского музея и центра толерантности. 13 участников узнали основы инклюзивного общения, а также особенности составления экскурсий.

Столичный волонтер, участница данного тренинга Зульфия Вершинина рассказала, что на тренинге также рассказали о сопровождений незрячих людей.

"Тренинг не только научил вести экскурсию для людей с инвалидностью разных нозологий, но и дал конкретные знания, необходимые для участия или организации инклюзивных мероприятий, а также более четкое представление об инклюзивном волонтерстве", – поделилась Вершинина.

В Москве также проводятся тренинги, на которых волонтеров обучают помощи людям с ОВЗ в занятиях спортом. Мероприятие "Волонтер-лидер для незрячих бегунов" посетили 20 добровольцев. Им рассказали, что волонтер-лидер – это человек, который сопровождает незрячего, слабовидящего или слепоглухого спортсмена во время бега, плавания или велозаезда.

"Когда ты волонтер-лидер и бежишь в парасвязке с незрячим, ты фактически являешься глазами этого человека, открываешь ему дорогу в спорт, в активный образ жизни. Не без помощи волонтера незрячий понимает, что он может гораздо больше, чем думает, что нет ничего невозможного", – рассказала доброволец Мария Манукян.

Кроме этого, в сентябре волонтеры стали частью инклюзивного забега на ВДНХ под названием WheelGo и поддержали фонд "Хрупкие люди". Организация помогает людям с генетической хрупкостью костей. Забег представлял собой дистанцию в один километр, которую должны были преодолеть 50 людей с ОВЗ на колясках и электроколясках.

Добровольцы помогали на мероприятии в навигации и информировании участников забега. Также они поддерживали их на всей дистанции.

Волонтер центра "Мосволонтер" Людмила Горелова рассказала, что подобные мероприятия позволяют волонтерам учиться общаться с людьми с особенностями здоровья, а также преодолевать внутренние барьеры.

"Ведь мы все уникальные. Я помогала в качестве тимлидера и решила в дальнейшем прокачивать организаторские и коммуникационные навыки", – поделилась Горелова.

Ранее сообщалось, что в Москве, несмотря на ситуацию с коронавирусом, людям с инвалидностью продолжают оказывать необходимую комплексную поддержку. Так, в городе усилили работу выездные бригады.

