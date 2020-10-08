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Общество

18:01

Работодателей в РФ могут обязать нанимать людей с инвалидностью

власть общество

Фото: depositphotos/photographee.eu

Работодателей могут обязать нанимать людей с инвалидностью, следует из проекта Минтруда. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе уточняется, что брать их на работу необходимо будет в срок до полугода с момента создания рабочих мест для них.

"Предлагается уточнить редакцию абзаца третьего вышеуказанной статьи, что к обязанностям работодателей будет отнесено не только создание или выделение рабочих места для трудоустройства инвалидов, но и их последующее обязательное трудоустройство на указанные рабочие места не позднее 6 месяцев с момента создания и выделения таких рабочих мест", – говорится в документе.

Сообщается, что работодатели должны будут соблюсти квоту для людей с инвалидностью, которая будет зависеть от общего числа сотрудников.

"Работодателям, у которых более 100 сотрудников, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочной численности работников. Работодателям, у которых от 35 до 100 человек, может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3% среднесписочной численности работников", – исходит из текста документа.

Также предусмотрено стимулирование работодателей к выполнению квоты. Предлагается лишить возможности претендовать на государственную поддержку тех компаний, которые будут уклоняться от выполнения квот, сообщается в документе.

Ранее вступил в силу закон, согласно которому лица старше 40 лет смогут получить дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Его можно будет взять единоразово. Этот выходной будет считаться оплачиваемым.

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