У россиян старше 40 лет появится дополнительный выходной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для прохождения диспансеризации работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной. Владимир Путин подписал соответствующий закон 31 июля. Его положения вступят в силу 11 августа.

Выходной можно взять единоразово, при этом заработок останется неизменным.

После прохождения обследования работодателю необходимо будет предъявить справку, подтверждающую диспансеризацию.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому работники в возрасте старше 40 лет получат право быть освобожденными от обязанностей на день ради прохождения диспансеризации.