Путин подписал закон о выходном дне для диспансеризации работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении выходного для диспансеризации работников старше 40 лет. Соответствующий документ опубликован на на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, работникам в возрасте 40 лет и старше один раз в год гарантируется освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации. Рабочее место и средний заработок при этом сохраняются. Нововведение не коснется тех, кто получает пенсию по старости или пенсию за выслугу лет. Работник будет обязан подтверждать факт посещения врачей, предоставив справку.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому работники в возрасте старше 40 лет получат право быть освобожденными от обязанностей на день ради прохождения диспансеризации.
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